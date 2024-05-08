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Dünyaca ünlü oyuncu Mark Ruffalo'dan 'Gazze' çıkışı

Dünyaca ünlü aktör Mark Ruffalo, İsrail'in Refah'a başlattığı kara saldırısını değerlendirdi. Ruffalo, İsrail'in Filistinlilere korkunç bir seçim sunduğunu "çölde ya da evinizde ölün" sözleriyle ifade etti.

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ABD'li Hollywood yıldızı Mark Ruffalo, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Refah kentine gerçekleştirdiği kara saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından isyan etti.

Ruffalo, Refah'ta yaşayan Filistinlilerin "insani ihmal ve ıstırap dolu toplama kamplarına" taşınmaya zorlandığı Gazze'deki çocuklar için "umutsuzca yardıma ihtiyaç duyulduğunu" söyledi.

Filistin davasına verdiği destek nedeniyle uzun süredir eleştirilere de maruz kalan Ruffalo, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Gazze'deki insanlara "Çölde ya da evinizde ölün" seçeneklerinin sunulduğunu belirtti.

Gazze Şeridi'ndeki çocukların yarısından fazlasının Refah'ta yaşadığına dikkat çeken Ruffalo, İsrail'e, Refah saldırısını bitirme çağrısında bulundu.

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