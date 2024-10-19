Dünyanın en büyük drone üreticisinden ABD Savunma Bakanlığı’na dava

ABD’de satılan ticari drone'ların yarısından fazlasını üreten DJI, ABD Savunma Bakanlığı tarafından Çin'in askeri güçleriyle bağlantılı şirketler listesine eklenmesi üzerine dava açtı. Davanın en temel nedeni ise DJI'nın söz konusu listeye eklenmesinin, ABD'li şirketler ve kuruluşlar için bu şirketle iş yapmanın ulusal güvenlik riski oluşturduğuna dair bir uyarı anlamı taşıması.

16 aydan uzun süredir Savunma Bakanlığı'nın DJI ile bu konuda iletişime geçmediğini belirten şirket yetkilileri federal mahkemeye başvurmaktan başka seçeneklerinin kalmadığını söyledi ve ekledi: "ABD ve uluslararası müşteriler DJI ile mevcut sözleşmeleri iptal etti ve yeni sözleşmelere imzalamayı reddediyor."

Mayıs ayında lidar üreticisi Hesai Group, Pentagon’un kendisini "Çin askeri şirketi" olarak tanımlayan kararına karşı dava açmıştı. Çarşamba günü Pentagon, Hesai'yi bu listeden çıkardı, ancak ulusal güvenlik gerekçesiyle Çin merkezli şirketi yeniden listeye ekleyeceğini duyurdu.