Dünyanın en büyük ikinci elması keşfedildi

Botsvana'daki Lucara Diamond firmasına ait Karowe madenin bulunan 2.492 karatlık ham elmas, 1905 yılında Güney Afrika’da keşfedilen ve Britanya Kraliyet Mücevherleri arasında yer alan 3.106 karatlık Cullinan elmasından sonra en büyük elmas olarak tarihe geçti.

Elmasın değeri veya mücevher kalitesi hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmadı, ancak Birleşik Krallık merkezli Financial Times gazetesine göre, taşın değerinin 40 milyon dolardan fazla olabileceği tahmin ediliyor.

Lucara, bulduğu büyük elmaslarla ünlü

Lucara, Karowe madeninin yüzde 100 mülkiyetine sahip ve önceki yıllarda burada keşfedilen değerli taşlar dünya çapında büyük ilgi gördü.

Örneğin, 2019’da bulunan 1.758 karatlık elmas Fransız moda markası Louis Vuitton tarafından satın alınmıştı.

2016’da keşfedilen 1.109 karatlık bir diğer elmas ise Londralı mücevherci Laurence Graff tarafından 53 milyon dolara satın alınmıştı.