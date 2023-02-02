Dünyanın en zengin 4’üncü adamı artık “Top-10”da bile değil: 1 haftada 36 milyar dolar kaybetti!

Emre ERGÜL

68 yaşındaki Hintli iş adamı Gautam Adani, 24 Ocak’a kadar dünyanın en zengin dördüncü adamıydı. Sahibi olduğu Adani Grup, havalimanı işletmeciliğinden gıda hizmetlerine, liman yönetiminden kömür madeni işletmeciliğine kadar çeşitli işler yapıyordu…

Şahsi serveti 120 milyar dolar olan Adani, şahsi servet listesinde Louis Vuitton’un sahibi Bernard Arnault, Tesla’nın sahibi Elon Musk ve Amazon’un sahibi Jeff Bezos’tan sonra geliyordu. Ancak ne olduysa 24 Ocak’ta açığa satış odaklı New Yorklu şirket olan Hindenburg Research’ün Adani’yi hedef alan 100 sayfalık raporunun yayınlanmasıyla oldu. Rapor, Adani’yi portföy şirketlerinin değerini şişirmek için çeşitli muhasebe hileleri yapmakla suçluyordu.

Şirket iddiaları, “yalnızca bize yönelik değil, Hindistan’a, Hindistan kurumlarının bağımsızlığına, bütünlüğüne, kalitesine ve Hindistan’ın büyüme hikayesine yönelik hesaplı bir saldırı” olarak nitelendirse de çöküş 25 Ocak itibarıyla başladı. Adani Green Energy, Adani Transmission, Adani Total Gas… Adani Grup’a bağlı şirketler Mumbai Borsası’na patır patır değer kaybetmeye başlarken; dünya basını da her gün Adani’nin kaybını yazıyordu. Şirket hisseleri çakılırken, toplam zarar 10, 20, 50 milyar dolar derken tam 70 milyar doları buldu.

Artık 11'inci zengin

Kayıplar Adani’nin cüzdanını da vurdu. Şahsi serveti üçte bir oranında eriyen Adani, 84.5 milyar dolarla artık “Dünyanın En Zengin Top-10”undan da düştü. O artık Carlos Slim’in ardından 11’inci zengin…

Grubunun en büyük şirketi olan Adani Enterprises’ın yeni hisselerini yatırımcıya satarak, 2.5 milyar dolar toplayan Adani, hisse çakılışını “şimdilik” durdurdu durdurmasına da piyasa uzmanları da yine de temkinli… Örneğin, Avustralyalı analist Tim Buckley onu hala “Hint finans sistemine risk” olarak nitelendiriyor.

Peki geçen seneye kadar tanınmayan, bir raporla sarsılan bu Adani kim? İş hayatına 1980’lerde polimer ithalat-ihracatıyla giren Adani, 1990’larda zenginlik mertebesine Mundra kentinde bir liman inşa ederek ulaştı. Havalimanı ve enerji santralleri inşaatlarından sonra Adani, ilk ülke dışı işini Avustralya’da aldı, Carmichael açık maden projesini tamamladı.

New York Times, Adani’nin ekonomik büyümesini Başbakan Narendra Modi’ye bağlıyor. “Modi de Adani de Gujaratlı” diye yazan ABD’li gazete, Modi’nin başbakan olduktan sonra 2014 yılında New Delhi’ye yaptığı bir ziyarette Adani’nin uçağını kullanmasına dikkat çekiyor ve ekliyor: “Modi ülkede ‘Adani hangi anlaşmayı isterse gider yapar’ algısını oluşturdu.”

India Today’e konuşan Adani ise bu fikre pek katılmıyor: “Mesleki başarım herhangi bir liderin sayesinde değil, birkaç lider ve hükümet tarafından otuz yılı aşkın uzun bir süre boyunca başlatılan politika ve kurumsal reformlar sayesindedir.”

Jainizm'e inanıyor

Adani, M.Ö. 500 yıllarında Hindistan’da kurulmuş jainizm dinine inanmaktadır.

Adani Grup’ta “Büyük Çöküş”e neden olan Hindenburg’un geçmişi çok eskiye dayanmasa da bugüne kadar 30’a yakın şirketle ilgili rapor hazırladı.

Adani’nin “Dava açacağız” tehditlerine “Seviniriz” cevabı veren Hindenburg’un Başkanı Nathan Anderson “ABD’de açsınlar ki, legal olarak biz da Adani Grup’la ilgili tüm evrakları talep edebilelim” diyecek kadar da raporlarının arkasında…