Dünyanın en zengin ismi karavanda yaşıyor: Peki neden?

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Elon Musk yapay zeka yarışının tehlikeli bir yere gittiği söylemlerinin gölgesinde xAI için çalışmalara hız verirken, şirketin bilgisayar altyapısının bulunduğu Memphis'te bir karavanda kaldığını açıkladı.

Musk, SpaceX Başkanı ve Operasyon Direktörü Gwynne Shotwell ile katıldığı All-In podcast'inde Memphis'teki yeni yaşam alanından "sarayım" diye söz etti. Shotwell ise Musk'ın bu tercihini, kritik dönemlerde işin başından ayrılmama alışkanlığının bir devamı olarak anlattı.

xAI'nin dev projesinin yanı başında

Musk'ın Memphis'te bulunmasının arkasında xAI'nin hızla büyüyen veri merkezi yatırımları var. Şirket burada, Grok yapay zeka modeline işlem gücü sağlayan Colossus süper bilgisayar altyapısını genişletiyor. Colossus'un ilk kurulumu 2024'te başlarken tesisin 122 günde faaliyete geçirildiği bildirildi. xAI daha sonra Memphis'teki yatırımları büyütüp temmuz sonunda "Minihard" adı verilen dördüncü veri merkezini de kuracağı açıklandı.

Musk bir Airstream karavanda kaldığını belirtirken markanın alüminyum gövdeli bazı kompakt karavanlarında yatak, mutfak ve banyo gibi temel yaşam alanları bulunuyor.

Milyon dolarlık malikanelerini satmıştı

Odukça pahalı gayrimenkullere sahip olan Musk, 2012'de Los Angeles'daki yedi yatak odalı malikanesini 17 milyon dolara satın almış, Silikon Vadisi'nde de 32 milyon dolarlık bir mülk edinmişti. Ancak 2020'de gayrimenkullerinin büyük bölümünü elden çıkaran Musk, daha sonra Teksas'a taşınmış ve 50 bin dolarlık küçük bir evde yaşadığını açıklamıştı.