Dünyanın ultra zengin nüfusunda büyük düşüş

Altrata yayınladığı raporda, "Asya'nın ultra zengin (net varlığı 30 milyon doların üzerinde olanlar) nüfusu 2022'de %11'lik bir düşüşle 108.370 kişiye gerileyerek tüm bölgeler arasında en büyük düşüşü yaşadı" değerlendirmesini yaparken, bu düşüşü Çin'in sıkı Covid karantinasına, Ukrayna'daki savaşa ve bölgesel tedarik zincirlerinin bozulmasına bağlandı. Rapora göre Asya'nın süper zengin nüfusunun toplam net servetleri 12,13 trilyon dolar oldu. Avrupa'da bu rakam 11,73 trilyon dolar olarak gerçekleşti. Avrupa, ultra zengin sayısı yüzde 7,1'lik düşüşle 100.850'ye geriledi. Raporda, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin "doğrudan etkilerinin" önemli olduğu belirtildi.

Hindistan 2022 yılında dünyanın en hızlı büyüyen ekonomileri arasında yer aldı ve bu da ultra zengin nüfus yüzde 3 oranında arttı.Rapora göre, 16,47 trilyon dolarlık toplam net servetiyle dünyanın en büyük ultra servet pazarı olan Kuzey Amerika'da bu rakam %4'lük bir düşüşle 142.990 kişiye geriledi.

Agresif faiz artırım döngüsü neden oldu

Düşüşün büyük ölçüde ABD Merkez Bankası'nın agresif faiz artırım döngüsünden kaynaklandığı belirtildi. Orta Doğu, Latin Amerika ve Karayipler, UHNW bireylerinin sayısında güçlü artışlar gördü. Orta Doğu, büyük ölçüde emtia fiyatlarındaki artışa bağlı olarak ultra zengin nüfusunda %15,7'lik bir sıçrama kaydederken, Latin Amerika ve Karayipler'de %17,5'lik bir artış görüldü. Raporda, "En büyük servet piyasalarının tümü büyük emtia ihracatçıları olduğundan, bölgesel varlık portföyleri yüksek fiyatların ticaret koşullarını iyileştirmesiyle desteklendi" denildi. Raporda belirtilen ve aralarında ABD, Çin ve Hong Kong'un da bulunduğu ilk 10 UHNW lokasyonundan sadece Hindistan'da UHNW birey sayısında artış görüldü.

Altrata, "Hindistan 2022 yılında dünyanın en hızlı büyüyen ekonomileri arasında yer aldı ve bu da UHNW nüfusundaki %3'lük artışı destekledi" dedi. Hindistan ekonomisi Haziran çeyreğinde %7,8 büyüyerek son bir yılın en hızlı büyüme hızına ulaştı.Küresel olarak, dünyanın ultra zengin nüfusunda %5,4'ten fazla bir düşüş yaşandı.

Altrata, "Enflasyondaki kuşaklar arası artış, on yıldan uzun bir süredir ilk kez agresif bir para politikası sıkılaştırmasını tetikledi" dedi ve bunun sermaye piyasası risk ve getirilerinin yeniden değerlendirilmesine yol açtığını sözlerine ekledi. Son dönemdeki dalgalanmalara rağmen Altrata, önümüzdeki beş yıl içinde küresel ultra zengin nüfusun 395.070'den 528.100'e yükselmesini beklemekte ve Asya'daki kayda değer artışları örnek göstermektedir. Kuzey Amerika'nın da dünyanın önde gelen süper zengin bölgesi olma konumunu sürdürmesi bekleniyor.