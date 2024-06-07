Düşen doğum oranlarına karşı flört uygulaması başlıyor

Tokyo Büyükşehir Belediyesi'nden bir yetkilinin açıklamasına göre, flört uygulamasına kayıt olmaları için kullanıcılardan yasal olarak bekâr olduklarını kanıtlayan belgeler sunmaları ve evlenmek istediklerini belirten bir mektup imzalamaları istenecek.

EuroNews'te yer alan habere göre, Japonya'daki flört uygulamalarında kişinin gelirini bildirmesi yaygın bir uygulama, ancak belediye yıllık maaşı kanıtlamak için vergi belgesi makbuzunu da isteyecek.

Yeni uygulamadan sorumlu bir Tokyo Belediyesi yetkilisi, Japon medyasına yaptığı açıklamada, "Evlenmek isteyenlerin yüzde 70'inin partner aramak için aktif olarak etkinliklere veya uygulamalara katılmadığını öğrendik. Onları nazikçe teşvik etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Doğumların 2023'te yeni bir rekor kırarak en düşük seviyeye gerilediği Japonya'da belediyelerin çöpçatanlık etkinlikleri düzenlemesi alışılmadık bir durum değil, ancak ülkede ilk kez bir yerel yönetim bunun için aplikasyon geliştirdi.

Uygulama geçen yılın sonlarından bu yana ücretsiz olarak deneme sürümünde.

Pek çok sosyal medya kullanıcısı söz konusu uygulamaya ilişkin şüphelerini dile getirirken, bir kullanıcı "Bu, yönetimin bizim vergilerimizle yapması gereken bir şey mi?" diyerek tepkisini gösterdi.

Bazıları ise kendilerini daha güvende hissedecekleri belirterek, destek mesajları yazdı.

Geçen yıl Japonya'da ölüm oranı, yeni doğan bebeklerin oranını ikiye katladı.

Öncül hükümet verileri, doğumların art arda sekizinci yılda da yüzde 5,1 düşüşle 758 bin 631'e gerilediğini gösterdi. Ölenlerin sayısı ise 1 milyon 590 bin 503 oldu.

Ülke giderek artan iş gücü sıkıntısıyla karşı karşıya kalan Başbakan Fumio Kishida ailelere mali yardım, çocuk bakımına daha kolay erişim ve daha fazla ebeveyn izni gibi politikaları hayata geçirme sözü verdi.

Japonya'da Nüfus Strateji Konseyi (PSC) tarafından nisan ayında yayımlanan araştırmaya göre, ülkedeki belediyelerin yüzde 40'ından fazlası düşük doğum oranından dolayı yok olabilir.

Ülke çapında 1.729 yerel belediyeden 744'ünün böyle bir risk taşıdığı tespit edildi.

Araştırmada, 2020 ile 2050 yılları arasında 20 ila 39 yaş arasındaki kadın nüfusunun yarı yarıya azalması beklendiği kaydedildi.