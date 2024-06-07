Zor ölüm 2 filmiyle hafızalara kazınan Tom Bower, uykusunda hayatını kaybetti

Hollywood'un bir yıldızı daha hayatını kaybetti. Zor Ölüm 2'de canlandırdığı Marvin karakteri ile hafızalara kazınan ABD'li oyuncu Tom Bower'ın, 30 Mayıs'ta 86 yaşındayken Los Angeles'taki evinde uykusunda vefat ettiği açıklandı.

Bower'ın 30 Mayıs'ta yaşamını yitirdiği bilgisi, ailesi tarafından Perşembe günü yapılan açıklamayla duyuruldu.

Zor Ölüm 2 filminde Bower, Bruce Willis'in canlandırdığı John McClane karakterine yardımcı olan havaalanı temizlik görevlisi Marvin'i oynamıştı. Bower, ünlü oyuncu Anthony Hopkins'in dönemin ABD Başkanı Richard Nixon rolünü canlandırdığı Nixon filminde, Richard Nixon'ın babası Francis A. Nixon karakterine hayat vermişti.

Bower, son olarak AMC'nin "Lucky Hank" dizisinde Bob Odenkirk'ün babası Henry Sr. rolünde üç bölümde konuk oyuncu olarak yer almıştı.