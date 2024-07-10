Ebubekir el-Bağdadi'nin eşi için idam kararı

Irak'ta Karh Ceza Mahkemesi, beş yıl önce Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de ABD Özel Kuvvetleri'nin düzenlediği operasyonda öldürülen terör örgütü IŞİD'in elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin eşi hakkında idam kararı verdi.

Karh Ceza Mahkemesi Basın Ofisi'nin açıklamasına göre mahkeme, Bağdadi'nin eşi Esma Muhammed hakkında 'IŞİD'le işbirliği yapmak ve Yezidi kadınları önce evinde hapsetmek sonra da Musul'un batısında yer alan Sincar'dan IŞİD militanlarınca kaçırılmalarına yardımcı olmak' suçlamasıyla idam kararı verdi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 27 Ekim 2019'da yaptığı açıklamada, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de ABD Özel Kuvvetlerinin düzenlediği operasyonda ölü ele geçirildiğini duyurmuştu.