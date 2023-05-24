ECB’den dijital euro açıklaması

ECB dijital euronun diğer merkez bankası dijital para birimleriyle birlikte işlem görmesini sağlamak ECB, ABD, İngiltere, İsviçre, Kanada, Japonya ve İsveç merkez bankalarıyla yakın bir şekilde çalışıyor.

Panetta Les Echos ile yaptığı ve ECB web sitesinde yayınlanan söyleşisinde, "İlerlememizle ilgili notlarımıza baktığımızda ilk aşamadayız" dedi ve daha fazla çalışmanın gerekli olduğunu da belirtti.