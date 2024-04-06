El Nusra'nın kurucularından Kahtani öldürüldü

El Nusra Cephesi'nin kurucularından Ebu Maria el Kahtani, bombalı saldırıda öldürüldüğü bildirildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Kahtani'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) kontrolündeki bir bölgede düzenlenen intihar saldırısında öldürüldüğünü duyurdu. İntihar saldırısının, İdlib'deki Türkiye sınırına yakın Sarmada kasabasında gerçekleştiği belirtildi.

IŞİD'i suçlayan HTŞ'nin açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:

“Şeyh Ebu Maria el Kahtani, IŞİD terör örgütüne ait bir unsur tarafından patlayıcı kemer kullanılarak gerçekleştirilen hain saldırı sonucunda şehit oldu."

Gerçek adı Maysa Ali Musa Abdullah Cuburi olan Kahtani, El Kaide örgütünden ayrılanların oluşturduğu El Nusra Cephesi'nin kurucuları arasındaydı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad yönetimine karşı savaşan El Nusra, El Kaide ile bağlarını kopardıktan HTŞ adı altında faaliyet göstermeye başladı. Kahtani, HTŞ tarafından 'casusluk' ile suçlanmış ve 6 ay cezaevinde kaldıktan sonra geçtiğimiz ay serbest bırakılmıştı.