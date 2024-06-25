Elon Musk 12'nci kez baba oldu

Tesla, SpaceX CEO'su ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk'ın 12'nci kez baba olduğu ortaya çıktı. Musk'ın 12'inci çocuğunu, Neuralink'in yöneticisi ve Musk'ın ikizlerinin annesi Shivon Zilis, dünyaya getirdi.

New York Post'ta yer alan habere göre, çift, bebeğin adını ve cinsiyetini henüz açıklamadı.

Elon Musk, daha önce azalan nüfusu "medeniyetin karşı karşıya olduğu en büyük tehlike" olarak nitelendirmişti.

52 yaşındaki Elon Musk, 'Gizli bebek" haberleri sonrası "'Gizli bebek' yanlış bir ifade. Tüm arkadaşlarımız ve ailemiz bebek beklediğimizi biliyordu. Bu konuda bir basın açıklaması yapmamak, (ki yapmak tuhaf olurdu) bebeğin 'gizli' olduğu anlamına gelmez" ifadesinde bulundu.

İkilinin Kasım 2021'de dünyaya gelen ikizlerin isimlerinin Strider ve Azure olduğu duyurulmuştu.