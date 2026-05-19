Elon Musk OpenAI davasını zaman aşımı gerekçesiyle kaybetti

Kaliforniya'da görülen davada jüri, OpenAI kurucu ortakları Sam Altman ve Greg Brockman'ı şirketi kar amacı güden bir işletmeye dönüştürerek haksız kazanç elde ettikleri iddiasından sorumlu bulmadı. Tesla CEO'su Elon Musk tarafından açılan OpenAI davası, davanın zaman aşımı süresi dışında açılmış olması sebebiyle mahkeme tarafından reddedildi. ABD Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesi Yargıcı Yvonne Gonzalez Rogers, jürinin kararını kabul ederek davacının taleplerini geçersiz kıldı.

Elon Musk, kurucu ortaklar Altman ve Brockman'ın yanı sıra şirketin yatırımcılarından Microsoft'a karşı da hukuki süreç başlatmıştı. Davacı, girişimin başlangıç aşamasında şirketin kar amacı gütmeyen bir yapı olarak kalacağı anlayışıyla maddi destekte bulunduğunu iddia etmişti. Üç hafta süren duruşmalar boyunca davacı tarafın avukatları, Altman'ın yönetim süreçlerindeki şeffaflığını sorguladı. Avukat Steven Molo, çapraz sorgu sırasında Altman'a iş ilişkilerinde dürüst davranıp davranmadığına dair sorular yöneltti.

Savunma makamı OpenAI davası iddialarını reddetti

Duruşmalarda Altman'ın 2023 yılında OpenAI yönetim kurulundan kısa süreliğine görevden alınması konusu gündeme getirildi. O dönemde yönetim kurulu, Altman'ın üyelere karşı sürekli olarak şeffaf davranmadığını kaydetmişti. Avukat Molo, Brockman'ın çapraz sorgudaki yanıtlarının dolaylı olduğunu belirtti. OpenAI avukatları ise iddiaların zaman aşımı süresini aştığını savundu. Mahkemede dinlenen birden fazla tanık, Musk'ın yaptığı bağışları şirketin kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak kalması şartına bağlamadığını bildirdi.

Yapay zeka girişimi, 2026 yılının sonuna kadar ilk halka arzını planladığı belirtilen rakibi Anthropic şirketinden önce piyasaya açılmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Uzmanlar 2026 yılının yapay zeka şirketlerinin halka arzları açısından yüksek hacimli bir dönem olacağını öngörüyor. Alınan bu hukuki karar, OpenAI'ın kurumsal yapısındaki yasal belirsizlikleri sonlandırarak, şirketin yıl sonuna doğru planlanan halka arz sürecindeki hisse değerleme potansiyelini ve genel piyasa eğilimini pozitif yönde destekliyor.