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Elon Musk: 'Roketleri birbirimize değil, yıldızlara göndermeliyiz'

Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in CEO'su Elon Musk, İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırısının ardından yaptığı paylaşımda, "Roketleri birbirimize değil, yıldızlara göndermeliyiz" dedi.

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İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırının yankıları sürüyor.

SpaceX’in CEO'su Elon Musk, İsrail'in saldırısına yönelik sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yaptı. Musk paylaşımında, "Roketleri birbirimize değil, yıldızlara göndermeliyiz" ifadelerini kullandı.

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