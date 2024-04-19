İsrailli yetkili konuştu: ABD medyasında İran iddiası

ABD medyasının ABD'li yetkililere dayandırarak duyurduğu İran saldırısına ilişkin İsrailli bir üst düzey yetkili, İran saldırısını İsrail'in gerçekleştirdiğini iddia etti.

Washington Post gazetesine konuşan İsrailli yetkili, 13 Nisan'da İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırıya karşılık olarak İsrail tarafından İran'ın İsfahan kentine saldırı düzenlediğini öne sürdü.

Hassas askeri konuları tartışmak için isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkili, bunun İran'a İsrail'in ülke içinde saldırma kabiliyetine sahip olduğu mesajını vermeyi amaçladığını söyledi.

Haberde ayrıca saldırıyla ilgili brifingi bilen ve bu konuda konuşma yetkisi olmadığı için adının açıklanmasını istemeyen bir kişinin de saldırıyı "dikkatlice ayarlanmış" olarak nitelediği aktarıldı.