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Elon Musk, Tesla'dan 10 milyon dolarlık yeni hisse aldı

Günlük hisse alıp satanları kastederek, "Hisselerinizi satın ve bir daha almayın" sözleriyle dikkat çeken Elon Musk, Tesla'dan yaklaşık 10 milyon dolarlık yeni hisse aldı.

Elon Musk, Tesla'dan 10 milyon dolarlık yeni hisse aldı
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Şirket hisselerindeki sert düşüş ve Model 3 üretiminde yaşanan gecikme nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Tesla'nın kurucusu ve CEO'su Elon Musk, sahibi olduğu Tesla'dan 9,85 milyon dolarlık hisse aldı.

Musk, geçen hafta düzenlediği soru-cevap etkinliğinde, Tesla'dan günlük hisse alıp satanları kastederek, "Hisselerinizi satın ve bir daha almayın" sözleriyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Elon Musk, geçen yıldan bu yana şirketindeki en büyük hisse alımına giderek, 33 bin yeni Tesla hissesi satın aldı. Böylece Musk, Tesla'daki hisse oranını yüzde 20'ye yükseltti.

Musk'ın bu adımıyla Tesla'daki konumunu sağlamlaştırmaya çalıştığı belirtildi.

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