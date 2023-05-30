Elon Musk, üç yıl sonra ilk kez Çin'de

Reuters kaynaklarınnın verdiği bilgiye göre, Musk'ın üst düzeydeki Çinli yetkililerle görüşmesi ve Tesla'nın Shanghai'daki fabrikasını ziyaret etmesi bekleniyor.

Çin dışişleri bakanlığı, hükümetin "karşılıklı yarar sağlayan iş birliğini" teşvik etmek için Musk ve iş dünyasından diğer liderleri memnuniyetle karşıladığını açıklamıştı.

Kaynaklar, Mart'ta Reuters'a yaptıkları açıklamada Musk'ın Çin'i ziyaret etmeyi ve Çin başbakanı Li Qiang ile görüşmeyi planladığını belirtmişlerdi.

Çin, ABD'den sonra Tesla'nın en büyük ikinci pazarı konumundayken, Shanghai fabrikası Tesla'nın en büyük üretim merkezi.