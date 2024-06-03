Elon Musk'a 'köstebek' davası açıldı

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla'nın hissedarlarından Michael Perry, Tesla'nın CEO'su ABD'li milyarder Elon Musk'a "şirket içerisinden bilgi sızdırdığı" iddiasıyla 7,5 milyar dolarlık dava açtı.

Reuters'ta yer alan habere göre, ABD'nin Delaware eyaletindeki mahkemede açılan davada, Musk'ın hisse satışı yaparak "köstebeklik" yaptığı ve Tesla'nın satış rakamları da dahil olmak üzere bazı bilgilerini açıklamadan önce bahsi geçen hisse satışını gerçekleştirdiği ifade edildi.

Satılan hissenin 7,5 milyar dolar tutarında olduğu belirtilen davada, hissedar Michael Perry, şirketin dördüncü çeyrek rakamlarının 2 Ocak 2023'te kamuoyuna açıklanmasının ardından Tesla'nın hisse fiyatının düştüğünü söyledi.

Perry, Musk'ın içeriden elde ettiği yaklaşık 3 milyar dolarlık kârdan "uygunsuz bir şekilde yararlandığını" iddia etti.

Kasım ve Aralık 2022'de çeşitli tarihlerde Musklın hisse satışı gerçekleştirdiğini söyleyen Perry, "Musk, Tesla'daki pozisyonunu istismar etti ve Tesla'ya karşı güvene dayalı görevlerini ihlal etti" dedi.

Davada ayrıca, Tesla'nın yöneticileri Musk'ın hisseleri satmasına izin vererek güvene dayalı görevlerini ihlal etmekle suçlandı.

Davada Perry, 2022 yılında Tesla'nın araçlarına olan talebin "mükemmel" olduğunu söyleyen Musk'ın, gerçek zamanlı verilere erişimi sayesinde Kasım ayı ortasında beklenenden düşük rakamları öğrendiğini ve bilgi kamuya açıklanmadan önce hisselerini sattığını söyledi.

Davada, "(Musk) bu satışları yapmak için önemli olumsuz haberlerin yayınlanmasını beklemiş olsaydı, Kasım ve Aralık 2022 satışlarından elde ettiği tutarın yüzde 55'inden daha azını kazandıracaktı" denildi.

Musk ve Tesla, konuya ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı.