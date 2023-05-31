Emirates'in yeni marka elçisi Penelope Cruz

“Seyahat sadece uçuş noktası ile ilgili değil; aynı zamanda oraya nasıl ulaştığınızla ilgilidir,” temasıyla hazırlanan kısa reklamlar, Cruz'u A380 uçak içi dinlenme salonunda tüm özel ayrıcalıkları denerken gösteriyor. Reklamlar çift Oscar ödüllü Hollywood yönetmeni Robert Stromberg tarafından yönetildi.

Akademi ödüllü İspanyol aktris, Emirates ile ortak olmaktan heyecan duyduğunu belirtirken, Emirates yetkilisi Richard Billington şöyle konuştu: “Emirates markasını yansıtan bir marka elçisi istiyorduk. Bu kişinin; klas, stil sahibi ve modern, global çekiciliğe sahip biri olması gerekiyordu. Penelope, aradığımız özelliklere tam uyan mükemmel bir tercih.”