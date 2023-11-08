Endonezya açıklarında art arda 6,7 ve 7,1 büyüklüğünde depremler meydana geldi
Endonezya'nın Banda Denizi açıklarında art arda 6,7 ve 7,1 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 6,7 ve 7,1 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssünün, Endonezya'nın Maluku eyaletinin yaklaşık 340 kilometre güneyi olduğunu açıkladı.
Banda Denizi'nde 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremlerde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.