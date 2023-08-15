Endonezya açıklarında kaybolan 7 kişiden 6'sı kurtarıldı

Yerel arama kurtarma ekibi başkanı, Aceh açıklarında iki gündür aranan kişilere ilişkin yaptığı açıklamada, kayıp 4 Avustralyalı ve 2 Endonezya vatandaşına sağ ulaşıldığını, mürettebattan bir kişinin kayıp olduğunu belirtti.

Açıklamada, kurtarılanların tedavi için Pinang Adası'na sevk edildiği kaydedildi.

Avustralya vatandaşı 30 yaşındaki Elliot Foote'ın karaya çıkmayı başardığı, diğer 3 Avustralyalının ise sörf tahtaları üzerinde yüzerken bulunduğu aktarıldı.

Kurtarılan iki Endonezyalının nasıl hayatta kaldığı ise henüz bilinmiyor.

Kayıp Endonezyalının bulunması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Sumatra Adası'nın yaklaşık 150 kilometre batısındaki Nias kentinden Açe açıklarındaki Banyak Adaları'na ulaşmak isteyen Avustralyalı turist ve Endonezyalı mürettebattan oluşan 17 kişi, 13 Ağustos'ta iki ahşap sürat teknesiyle açılmış, teknedeki 4 Avustralyalı turist ve mürettebattan 3 Endonezyalı sert hava koşulları nedeniyle kaybolmuştu.