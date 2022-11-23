Endonezya'daki depremde bilanço ağırlaşıyor
Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde önceki gün meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 252'ye çıktı. Endonezyalı yetkililerden yapılan açıklamada, Ciranjang şehrinin 18 kilometre güneybatısında dün meydana gelen depremde 31 kişinin kayıp olduğu belirtildi.
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Bölge yetkilileri, depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 252'ye yükseldiğini, 377 kişinin ise yaralı olduğunu bildirdi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Ciranjang şehrinin 18 kilometre güneybatısında meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurmuştu.