Enerjide dengeleri değiştirecek tarihi anlaşma! Uranyum engeli 12 yıl sonra kalktı

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Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi 2014'te başlayan ancak güvenlik endişeleri nedeniyle sonuçlandırılamayan sürecin ardından uranyum ihracatı anlaşmasını imzalayarak yeni bir dönemin önünü açtı.

Albanese, Modi'nin uranyumu yalnızca barışçıl amaçlarla kullanmayı ve sürecin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) güvenceleri kapsamında yürütülmesini kabul ettiğini belirtti.

Yeni ihracat pazarı

Anlaşmanın, Hindistan'ın fosil yakıt dışı enerji üretim kapasitesini artırmasına katkı sağlayacağını ifade eden Albanese, bu adımın Avustralya'nın doğal kaynaklar sektörü için de yeni bir ihracat pazarı oluşturacağını söyledi.

Modi de anlaşmanın Hindistan'ın temiz enerji hedeflerine ivme kazandıracağını kaydetti.

İki lider, savunma ve güvenlik alanında işbirliğini güçlendirme konusunda da mutabık kalarak, Hint-Pasifik bölgesindeki savunma gelişmeleri konusunda istişarelerde bulunmayı ve bölgedeki barış ile istikrarın korunmasına yönelik işbirliğini sürdürmeyi taahhüt etti.

Enerjide yeni dönem

Resmi bir ziyaret için Eylül 2014'te Hindistan'a giden eski Avustralya Başbakanı Tony Abbott, Narendra Modi ile Avustralya'nın Hindistan'a uranyum satışına onay veren anlaşmayı imzalamıştı. Ancak Hindistan'ın uranyumu barışçıl olmayan amaçlarla kullanabileceğine yönelik endişeler nedeniyle anlaşma uzun süre yürürlüğe sokulamamıştı.

Uranyumu nükleer enerjide en çok kullanan ülkeler ABD, Fransa, Çin, Rusya ve Güney Kore olarak öne çıkarken, uranyum temiz ve kesintisiz enerji kaynağı olarak küresel iklim hedeflerinde de kritik bir öneme sahip. Çok küçük miktarlarda uranyumdan bile devasa miktarda elektrik üretilebiliyor.