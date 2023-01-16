Eni ve Chevron, Mısır'ın Doğu Akdeniz'deki sahasında doğalgaz keşfetti
Mısır'ın Doğu Akdeniz'deki bir sahasında doğalgaz keşfi gerçekleşti.
İtalyan enerji grubu Eni ENI.MI ile ABD'li enerji devi Chevron CVX.N, dün Mısır'ın Doğu Akdeniz'deki bir sahasında doğalgaz keşfettiğini açıkladı.
Keşfin yapıldığı Nargis-1 kuyusu, Mısır'ın 1,800 kilometre karelik Nargis deniz sahasında yer alırken, sahayı Chevron işletiyor. Chevron'un %45 payı bulunan Nargis sahasının %45'i Eni'ye, %10'u da Mısırlı Tharwa Petroleum Company'e ait.
Mısır'ın kamu doğalgaz şirketi EGAS, kuyudaki doğalgaz miktarının değerlendirildiğini, mümkün olduğunca hızlı bir şekilde üretimin başlaması için Chevron ve ortakları ile çalışacaklarını belirtti.