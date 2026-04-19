Epstein bağlantılı Norveçli diplomat Juul görevi bıraktı

Norveç'te yayın yapan TV 2'ye açıklamada bulunan avukat Thomas Skjelbred, müvekkili Juul'un, Norveç Dışişleri Bakanlığındaki görevinden ayrıldığını belirtti.

Juul'un uzun bir kariyer planladığına işaret eden Skjelbred, "Kendisi en iyisinin ayrılmak olduğuna karar verdi." dedi.

Ulusal basın, Epstein ile bağlantısı ortaya çıktıktan sonra büyükelçilik görevinden istifa eden Juul'un 1 Mayıs itibarıyla Dışişleri Bakanlığından da ayrılacağı ve emekli olacağını aktardı.

Epstein belgelerinde, Juul ve eşi Norveçli eski diplomat Terje Rod-Larsen'ın yanı sıra Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit, eski Norveç Başbakanı Thorbjo gibi birçok Norveçli yetkilinin de adı geçmişti.