Epstein dosyasında yeni detaylar! Mankenlik ajansı temsilcisiyle yazışmalar ortaya çıktı

ABD'de mankenlik ajansı temsilcisi Ramsey Elkholy'nin, reşit olmayanlara yönelik suçlamalarla gündeme gelen ve cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile yıllara yayılan yazışmaları ortaya çıktı.

Belgelerde, Elkholy'nin genç kadınları Epstein'e tanıttığı ve dikkat çeken ifadeler kullandığı görüldü.

Yazışmalar kamuoyuna yansıdı

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan belgelere göre Elkholy ile Epstein arasında 2009-2019 yılları arasında yüzlerce e-posta yazışması gerçekleşti. Söz konusu yazışmalarda, kadınların fiziksel özellikleri ve cinselliğe yaklaşımlarına dair ifadelerin yer aldığı, ayrıca moda dünyasındaki bağlantılar üzerinden görüşmeler ayarlanmasına değinildiği aktarıldı.

Belgelerde, Elkholy'nin Epstein'e 18 yaşındaki kadınlar da dahil olmak üzere çeşitli modelleri tanıttığı ve bazı durumlarda "cinsel ilişkiye girmesi" yönünde ısrarcı ifadeler kullandığı belirtildi.

Yazışmalarda ayrıca Elkholy'nin, Epstein'in genç kadınlara yönelik ilgisinin farkında olduğuna işaret eden ifadeler de yer aldı. Bu kapsamda Elkholy'nin, 23 yaşındaki bir kadınla ilgili, "Senin için biraz büyük olabilir" değerlendirmesinde bulunması dikkat çekti.

Maddi durumu zor olan kadın için mesaj

Belgelerde yer alan bir diğer e-postada ise Elkholy'nin, maddi sıkıntı yaşayan bir kadınla ilgili Epstein'e "Lütfen onunla birlikte olmayı dene" ifadelerini kullandığı görüldü.

Elkholy'den açıklama

Elkholy, BBC'ye yaptığı açıklamada söz konusu yazışmalardaki ifadeler nedeniyle pişmanlık duyduğunu belirterek, Epstein'in kadınlara yönelik istismar faaliyetlerinden haberdar olmadığını savundu.