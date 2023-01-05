Equinor ve RWE'den hidrojen tedarik zinciri ortaklığı

Söz konusu planla birlikte Almanya'nın kömüre olan bağımlılığının ve karbondioksit salımlarının azalması sağlanacak.

Equinor ve RWE, Almanya'da başlangıçta doğalgazla, daha sonra Norveç'te doğalgazdan üretilen hidrojenle çalışacak yeni enerji santralleri kurmayı planlıyor.

İki şirket ortaklığı kapsamındaki yatırım taahhütlerine yönelik ayrıntı vermedi. Almanya'nın en büyük enerji üreticisi RWE, ortaklığın birkaç milyar euro değerindeki yatırımları kapsayacağını açıkladı.

RWE, "Ancak ayrıntılara girmek için çok erken. Her şeyden önce altyapının inşa edilmesi ve uygun bir siyasi çerçevenin oluşturulması gerekiyor" dedi.

Equinor ve RWE'nin ortaklığı, Almanya'nın, Rus doğalgazından uzaklaşma çabalarını yansıtıyor.