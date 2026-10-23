Erakçi'den ABD’ye 11 milyar dolarlık eleştiri: 'Parazitik bir ilişki'

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin son üç yılda İsrail'in füze savunmasına 11 milyar dolar harcadığını belirterek iki ülke arasındaki ilişkiyi eleştirdi.

X hesabından paylaşım yapan Erakçi, bu harcamanın ABD'li vergi mükelleflerinin parasıyla karşılandığını söyledi.

Önleyici füze kullanımına dikkat çekti

Erakçi, ABD'nin İsrail'i korumak amacıyla İsrail'in kendisinden daha fazla önleyici füze fırlattığını da belirtti.

Erakçi, iki ülke arasındaki ilişki için "Bu karşılıklı çıkarlara dayalı bir ilişki değil; parazitik bir ilişkidir" ifadesini kullandı.