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Erbil'de valilik binasına silahlı baskın

Erbil'de 3 kişi valilik binasını silahlarla bastı. Saldırganlardan ikisi öldürülürken, çatışma devam ediyor.

Erbil'de valilik binasına silahlı baskın
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Erbil'de Valilik binasına kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi silahlı saldırıda bulundu.

Olay bölgesindeki AA muhabiri, valilik binasına ateş açarak giren silahlı 3 kişiden birinin üzerindeki bombayı patlattığını, diğerinin de öldürüldüğünü belirtti.

Valilik binasındaki çatışma hala devam ediyor.

Saldırganlar, bina içerisine girdikten sonra teslim olmayı reddederek, bulundukları 3. kattan binaya girmek isteyen güvenlik güçlerine ateş açmıştı.

Bina içerisinde rehin alındıkları iddia edilen personelin akıbeti hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Son dakika erbil ıkby

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