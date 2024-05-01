Eski ABD Başkanı Donald Trump’a para cezası

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın ilişki yaşadığı yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'a 2016 başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödeme suçlamasıyla yargılandığı davaya New York'taki Manhattan Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

İHA'da yer alan habere göre, Yargıç Juan Merchan, daha önce konulan mahkeme çalışanları ve aileleri hakkında konuşma yasağını hatırlatarak Trump’ın yasağı 9 kez ihlal ettiğini söyledi.

Her bir ihlal için biner dolar olmak üzere Trump’a 9 bin dolar para cezası verildiğini açıklayan Merchan, cezayı ödemesi için Trump’a haftanın sonuna dek süre verdi. Merchan, Trump’ın yasağı ihlal etmeyi sürdürmesi halinde hapis cezası alabileceği uyarısında bulundu.

Tanıklar dinlendi

Duruşmada ayrıca tanık ifadeleri dinlendi. Bankacı Gary Farro Trump'ın eski avukatı Michael Cohen’e Stormy Daniels'a 130 bin dolarlık ödeme yapmak için kullanılan banka hesabını açma konusunda yardımcı olduğunu söylerken, Trump'ın avukatları ise ödemenin başkanlık seçimlerinin sonucunu etkilemeyi değil, Trump'ın adını ve ailesini korumayı amaçladığını öne sürdü.

Daniels ve McDougal'ın avukatı ifade verdi

Davanın odağındaki Stormy Daniels ve Karen McDougal'ı National Enquirer adlı dergi ile yaptıkları görüşmelerde temsil eden Avukat Keith Davidson da duruşmada ifade verdi. Davidson, derginin o dönemki yöneticisi David Pecker'ın kararıyla Trump ile ilgili iddiaları içeren haber hikayelerinin satın alındığını söyledi. Satın alınan hikayelerin yayınlanmayacağını tahmin ettiğini belirten Davidson, derginin yayınlanmayacak hikayeleri neden satın aldığı şeklindeki soruya ise "Bana yapılan açıklamalardan biri Karen McDougal’ı bir marka haline getirmeye çalıştıkları ve onu küçük düşürmek istemedikleriydi” dedi. Ayrıca Pecker ile Trump arasında bir bağ olduğunu belirten Davidson, “Hikayeleri yayınlamanın Donald Trump'a zarar vereceği yönünde bir anlayış vardı” ifadelerini kullandı. Bugünkü duruşma tanık ifadelerinin dinlenmesinin ardından sona ererken, mahkeme yargılamaya Perşembe günü devam edileceğini açıkladı.

Hapis cezası alma ihtimali bulunuyor

Kamuoyunda “sus payı” davası olarak da bilinen davada Trump, ilişki yaşadığı müstehcen film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri öncesinde “sus payı” ödemek ve ödemeyi örtbas etmek için resmi kayıtlarda tahrifat yapmakla suçlanıyor. Trump'ın ABD tarihinde bir ceza davasında yargılanan ilk eski ABD Başkanı olması nedeniyle önem taşıyan dava sonunda Trump’ın 4 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.