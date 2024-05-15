Eski Çekya Cumhurbaşkanı Türkiye'yi işaret etti: 'Rusya-Ukrayna' savaşında aracılık edebilir

Çekya'da, 2013 ila 2023 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı yapan Milos Zeman, 24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşının barış görüşmelerine ilişkin konuştu.

Çek gazetesi Blesk'e konuşan Zeman, barış görüşmelerinin başlaması için her iki ülkenin de karşılıklı güvenebileceği bir aracının bulunması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

Barış görüşmelerinin kapalı kapılar ardında devam ettiğini söyleyen Zeman, hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın güvenebileceği ülkenin Türkiye'nin olabileceğini belirtti. Zeman, Türkiye'nin yanı sıra Çin'in de barış görüşmelerinde etkili olabileceğine değindi.

Zeman; önceliğin ateşkesin sağlanması olduğunu, ateşkesin sağlanması ile binlerce hayatın kurtulabileceğini, Ukrayna'nın yenilgi riskinin sürdüğünü vurguladı ve "Ukrayna her şeyden önce barışı, onurlu bir barışı hak ediyor, teslimiyeti değil" dedi.