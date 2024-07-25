Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'a suikast girişimi

Londra merkezli yayın kuruluşu İran International, İran'ın eski cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın geçtiğimiz hafta aracına düzenlenen sabotaj nedeni ile ölümden döndüğünü okuyucularıyla paylaştı.

15 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşen olayda Ahmedinejad ve beraberindeki ekibin İran'ın Zencan kentinde düzenlenen bir törene gitmeye hazırlandığı belirtildi.

İçinde Ahmedinejad'ın yardımcılarının ve korumalarının da bulunduğu aracın sürücüsü, yol çıktıktan kısa bir süre sonra Karaj-Kazvin Otoyolu'nda direksiyon ve fren kontrolünü kaybetti.

Kontrolden çıkan araç hızla savrularak önce bariyerlere sonra konvoydaki başka bir araca çarptı.

Ahmedinejad ve ekibi olaydan yara almadan kurtulurken çarptıkları araçtaki bir kişinin yaralandığı ve hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

İran medyasına bilgi veren kaynaklar, Ahmedinejad'ın koruma ekibinin seyahatten iki gün önce, Toyota Land Cruiser marka aracı klima arızası nedeni ile Cumhurbaşkanlığı makamındaki ilgili birime teslim ettiğini ancak aracın tamirhane yerine bilinmeyen bir yere görütülerek sabote edildiğini öne sürdü.

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, 18 Haziran'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvurusunda bulunmuş ancak başvurusu veto edilmişti.

Ahmedinejad görevdeyken de İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’e meydan okumuş ve 2021'deki adaylık girişimi yetkililer tarafından engellenmişti.