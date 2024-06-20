Eski İsrail ordusu istihbarat yetkilisi açıkladı: 'Savaşın eşiğindeyiz'

Orta Doğu'da tansiyon en üst noktaya çıktı. İsrail'in Gazze'ye saldırıları hız kesmeden devam ederken bölgeden korkutucu açıklamalar gelmeye devam etti. İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Hizbullah ile topyekûn savaş kararının yakında alınacağı uyarısında bulundu. Katz, Lübnan'a saldırı için operasyonel planların onaylandığını ve doğrulandığını açıkladı.

Katz'ın bu açıklamasının ardından Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail'in Lübnan'a olası bir topyekûn saldırıda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) havalimanı ve askeri üslerini kullanacağı yönünde istihbarat elde ettiklerini, böylesi bir durumda GKRY'yi savaşın bir parçası kabul edip bu şekilde tutum sergileyecekleri uyarısında bulundu.

İngiltere merkezli Mail Online gazetesine konuşan eski bir İsrail ordusu istihbarat subayı olan Avi Melamad, İsrail'in "Hizbullah ile geniş çaplı bir savaşın eşiğinde" olduğunu söyledi.

Hizbullah'ın İsrail'in kuzey bölgelerine taciz atışları açtığını belirten Melamad, Gazze'ye destek olmak isteyen Hizbullah'ın orman yangınları çıkardığını da aktardı. "Kuralsız ve sınırsız" bir savaşın başlayacağını söyleyen Nasrallah'ı destekler bir ifade kullanan Melamad, "İsrail'in kuzey sınırında, giderek artan karşılıklı ateş, çatışmayı tam ölçekli bir savaşın eşiğine getiriyor" dedi.

Melamed, İsrail'in "Hizbullah komutanlarına, askeri altyapısına ve savaşçılarına saldırmayı başardığını" söyledi.

Melamad ayrıca, "Hizbullah hem siyasi hem de operasyonel açıdan bir yol ayrımında ve bir çıkış yolu bulamadığı takdirde İsrail ile geniş çaplı bir savaş başlatmaya zorlanacak" değerlendirmesinde bulundu.

GKRY'den yalanlama

GKRY Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulides, Hizbullah lideri Nasrallah'ın suçlamalarını "herhangi bir taraf tutmadıklarını" belirterek reddetti.

Christodoulides, ülkesinin "sorunun değil çözümün bir parçası" olduğunu söyledi. Christodoulides, GKRY'nin Gazze'ye açılan insanı yordum koridorunda aracılık ettiklerini ifade etti.