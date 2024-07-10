Eski İtalya Başbakanı Renzi, Biden'ın ABD Başkanlığına aday olmaması gerektiğini söyledi

İtalya'da 2014-2016 yıllarında başbakanlık yapan ve halihazırda İtalyan parlamentosunda Senatör olan, Italia Viva Partisi lideri Matteo Renzi, İngiltere'de yayın yapan Skynews kanalında katıldığı bir programda, ABD'de bu yıl yapılacak başkanlık seçimleri hakkında konuştu.

Renzi, "Biden'ı seviyorum, kendisiyle başkan yardımcısıyken birlikte çalıştım ama açıkçası ayrılma zamanının geldiğini düşünüyorum. Çünkü o iyi bir başkandı, iyi bir başkan yardımcısıydı, 1972'den bu yana ülkesine inanılmaz ve muazzam şekilde hizmet etti. Ancak şimdi kişisel durumundan ötürü bir değişiklik gerekiyor." diye konuştu.

Renzi, burada asıl sorunun; ABD'de Demokratların gelecek 5 haftada Chicago Kongresi'nde yeni bir isim bulup bulamayacağının olduğunu dile getirirken, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'a karşı kazanma olasılığını kurtarmanın, bulunacak başka bir isimle mümkün olacağını ifade etti.

ABD'de Başkan Biden'in ikinci dönem için adaylığı tartışılıyor

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Joe Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, 27 Haziran gecesi CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı.

81 yaşındaki Biden, ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Demokrat Partili kesimden ve Biden'ı destekleyen bazı medya kuruluşlarından Biden'a "başkanlık seçimlerinden çekilmesi" çağrısı yapılmıştı.

Biden ise sağlık durumunun eskisi gibi olmadığını kabul ederek Trump'a karşı en iyi alternatifin halen kendisi olduğunu belirtmiş ve yarıştan çekilmeyeceğini açıklamıştı.