Eski Ukrayna başbakanı Rusya'da 'arananlar listesi'ne alındı

Rusya İçişleri Bakanlığı, eski Ukrayna Başbakanı Yuliya Timoşenko bir suç maddesi kapsamında "arananlar listesi"ne aldı.

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre, Rusya İçişleri Bakanlığı'nın arama veri tabanından alınan bilgide "Timoşenko Yulia Vladimirovna, Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca aranıyor" denildi ancak aramanın hangi madde uyarınca yapıldığı belirtilmedi.

Timoşenko Şubat-Eylül 2005 ve 2007 sonundan Mart 2010'a kadar Ukrayna başbakanı olarak görev yapmıştı.