EURO 2024: Son teknoloji ile futbol buluşuyor

Geleneksel yanı ağır basan ve yeniliklerin benimsenmesinin zaman aldığı futbol dünyası, bir yandan sahadaki oyunun akıcı hale gelmesi ve daha doğru kararlar verilmesi için teknolojik ilerlemelere ayak uydurmayı sürdürüyor.

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) maçlar sırasında Video Yardımcı Hakem (VAR), yarı otomatik ofsayt sistemi, gol çizgisi ve bağlantılı top teknolojisi gibi sistemler kullanılacak.

Son yıllarda futbol dünyasında yer eden teknolojik sistemlerin yardımıyla EURO 2024 esnasında hakemlerin işinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

VAR sistemi

Futbol dünyasının yıllar geçse de adapte olmakta zorlandığı VAR sistemi, tüm olumsuz yorumlara rağmen yeşil sahalarda kendisine yer edinmeyi başardı.

EURO 2024 sırasında da hakemlerin işini en fazla kolaylaştıran sistem, şüphesiz VAR olacak.

Maçlarda bir VAR, iki Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) ve üç video operatörü görev yapacak.

Sistem, Leipzig'deki uluslararası yayın merkezine inşa edilen futbol teknolojileri merkezindeki 4 video operasyon odası vasıtasıyla yönetilecek.

VAR ekibi, maçın gidişatını değiştirebilecek 4 durumla ilgili (gol, ceza sahasındaki pozisyon, kırmızı kart ve yanlış oyuncuya kart gösterilmesi) bariz hataları kontrol edecek.

Bağlantılı top teknolojisi

Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde ilk kez, hakemlere anlık olarak verilerin gönderileceği bağlantılı top teknolojisi kullanılacak.

Oyuncu pozisyon verilerini yapay zeka ile birleştiren bu yenilik, yarı otomatik ofsayt teknolojisine de katkıda bulunacak ve maç içinde daha hızlı karar verilmesini sağlayacak.

Bağlantılı top teknolojisi ayrıca VAR görevlilerinin topa dokunuşları tespit etmesine yardımcı olarak elle oynama ve penaltı pozisyonlarını çözmek için harcanan zamanı azaltacak.

Yarı otomatik ofsayt sistemi

Yarı otomatik ofsayt sistemi, stada yerleştirilen 10 özel kamera sayesinde VAR ekiplerinin ofsayt pozisyonlarını hızlı ve daha doğru şekilde belirlemesine olanak tanıyor.

Oyuncu başına 29 farklı vücut noktasını izleyen sistem, analiz edilen ofsayt pozisyonları için topun temas noktasını anında belirlemek amacıyla bağlantılı topla entegre oluyor.

Gol çizgisi teknolojisi

Turnuva için kullanılan tüm sahalara, gol çizgisi teknolojisi sistemi kuruldu.

UEFA'nın kulüp ve milli takım müsabakalarında 2016'dan bu yana faydalanılan sistemde, kalelere 7'şer kamera yerleştiriyor ve kale alanı içindeki topun kontrol yazılımıyla takip edilmesi sağlanıyor.

Gol çizgisi teknolojisi, hakemlerin saatindeki titreşim ve görsel sinyal sayesinde aksiyondan bir saniye sonra pozisyonun gol olup olmadığını gösteriyor.