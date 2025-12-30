Eurostar, Londra ile Avrupa arasındaki 'tüm tren seferlerini' askıya ald

İngiltere ve Avrupa ülkeleri arasında sefer yapan demiryolu şirketi Eurostar, Londra, Paris, Amsterdam ve Brüksel arasındaki "tüm tren seferlerini" askıya aldığını açıkladı.

Manş Tüneli'ndeki elektrik tedariki sorunundan dolayı Eurostar, yolculara seyahat planlarını ertelemelerini tavsiye etmiş, seferlerin gecikebileceği ve son dakika iptallerin yaşayabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Aksama, kış seyahatlerinin en yoğun olduğu dönemde ve Avrupa'nın en işlek uluslararası demiryolu hatlarından birinde yaşanırken seferlerin yeniden ne zaman başlayacağı da bilinmiyor.

İptal edilen seferlerden 20 milyona yakın yolcunun etkilenebileceği belirtiliyor.