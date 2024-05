Eurovision'da ikinci yarı final: Sertab Erener konuk sanatçı

İsveç’in Malmö kenti, 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın ikinci yarı finaline ev sahipliği yapacak.

Yarışmanın ilk yarı finali, Salı akşamı düzenlendi ve ilk 10 finalist ülke belli oldu.

Sırbistan | TEYA DORA - RAMONDA

Portekiz | iolanda - Grito

- Slovenya | Raiven - Veronika

- Ukrayna | alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria

- Litvanya | Silvester Belt - Luktelk

- Finlandiya | Windows95man - No Rules!

- GKRY| Silia Kapsis - Liar

- Hırvatistan | Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim

- İrlanda | Bambie Thug - Doomsday Blue

- Lüksemburg | TALI - Fighter

Polonya, İzlanda, Moldova, Azerbaycan ve Avustralya ise ilk yarı finalde elenen ülkeler oldu.

İkinci yarı final ise 9 Mayıs Perşembe günü yapılacak. Yarışma TSİ 21.00'de canlı olarak Eurovision'un Youtube kanalından yayınlanacak.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, büyük final ise 11 Mayıs Cumartesi akşamı. düzenlenecek.

2003 yılında Türkiye adına birincilik elde eden Sertab Erener, ikinci yarı finalde "Everyway That I Can" şarkısını konuk sanatçı olarak seslendirecek.

Eurovision 2024’le ilgili öne çıkanları derledik:

Eurovision 2024 nerede yapılıyor?

İngiltere’nin Liverpool kentinde düzenlenen Eurovision 2023’ü pop şarkıcısı Loreen, ülkesi İsveç adına kazandı. Loreen, 2012'de kazandığı zaferin ardından yarışmayı iki kez kazanan ilk kadın oldu.

Yarışmaya bu nedenle bu sene İsveç’in Malmö kentindeki Malmö Arena ev sahipliği yapıyor.

Yarışmanın sunuculuk görevini İsveçli komedyen Petra Mede ve İsveçli aktris Malin Åkerman ikilisi üstleniyor.

Malmö 1992 ve 2013'ten sonra Eurovision’a üçüncü kez ev sahipliği yapıyor.

İsveç, daha önce 1975, 2000 ve 2016 yıllarında Stockholm'de, 1985 yılında Göteborg'da yarışmayı düzenlemişti. 2024 Eurovison ise ülkenin yedinci ev sahipliği oluyor.

Bu yılki yarışmanın sloganı geçen yılki gibi “United By Music” (Müzik Birleştirir).

Yarı finalde hangi ülkeler var?

Yarışmanın beş ülkesi Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık her yıl olduğu gibi yarışma finaline doğrudan katılıyor.

İsveç de ev sahipliği nedeniyle finalde sahne alıyor.

Büyük Final için ön elemeyi geçmiş olmalarına rağmen bu ülkeler gösterinin bir parçası olarak yarı finallerde de performans sergiliyor.

Eurovision 2024 yarı finalinde daha önce birincilik kazanan kadın sanatçılar misafir oluyor.

2003 yılında yarışmada ilk kez birinci gelen Türkiye, 2012’den beri yarışmaya katılmıyor. Bu, bu yıl da değişmeyecek.

Türkiye’ye birincilik getiren Sertab Erener, Malmö’de “Everyway That I Can” şarkısını bir kez daha seslendirecek.

2005’te Yunanistan adına yarışan ve birinci olan Helena Paparizou “My Number One” ve 1999’da İsveç’e birinciliği getiren Charlotte Perrelli de “Take Me to Your Heaven” şarkısını söyleyecek.

Yarı finalde yarışan ülkeler ve torbalar ise şöyle:

Torba 1: Arnavutluk, Avusturya, İsviçre, Hırvatistan, Sırbistan ve Slovenya

Torba 2: Avustralya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, İzlanda, Norveç

Torba 3: Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, İsrail, Letonya, Litvanya, Ukrayna

Torba 4: GKRY, Yunanistan, İrlanda, Malta, Portekiz, San Marino

Torba 5: Belçika, Çekya, Lüksemburg, Hollanda, Moldova, Polonya

Hırvatistan, İrlanda, Ukrayna ve Avustralya'nın da aralarında bulunduğu on beş ülke 7 Mayıs Salı günü ilk yarı finalde yarışacak.

Avusturya, Danimarka, Yunanistan ve İsrail'in de aralarında bulunduğu on altı ülke ise 9 Mayıs Perşembe günü ikinci yarı finalde yer alacak.

Çoğu Eurovision ülkesi Avrupalı.

Ancak 2015’te Eurovision'un 60. yıldönümü kutlamalak için davet edilen Avustralya her yıl yarışmaya katılıyor. Ancak Avustralya kazanması halinde ev sahipliği yapamıyor.

İsrail de dahil olmak üzere diğer Avrupalı olmayan ülkeler yarışmaya, etkinliği düzenleyen Avrupa Yayıncılar Birliği (EBU) üyesi oldukları için katılmakta.

İsrail'in katılımı

İsrail'i temsil edecek Eden Golan, 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarına atıfta bulunduğu düşünülen, ülkenin orijinal şarkısı “October Rain”in yeniden yazılmış bir versiyonu olan “Hurricane” adlı şarkıyı söyleyecek.

İsrail'in kamu yayıncısı Kan'a göre şarkı sözleri kişisel bir kriz yaşayan bir kadının hikayesini anlatıyor.

Yarışmanın organizatörleri, İsrail'in şarkısını, sözlerini "siyasi tarafsızlık" kuralını ihlal ettiğini söyleyerek yarışmadan men etmişti.

İsrail devlet televizyonu Kan, ilk olarak 7 Ekim'deki Hamas saldırısına gönderme yapan şarkının sözlerinin değişmeyeceğini ilan etmişti.

Ancak İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ülkesinin yarışmaya katılmasını sağlayacak "gerekli değişikliklerin" yapılması çağrısında bulunmuştu.

Bunun üzerine Kan, yarışmada İsrail adına yer alacak şarkının sözlerinin değişmesi için organizatörlere başvuruda bulundu.

Türkçeye "Ekim Yağmuru" olarak çevrilen şarkının sözleri İngilizce yazılmıştı. Şarkının sözlerinde, "Hepsi iyi çocuklardı, her biri. Erkeklerin ağlamadığını kim söylemiş? Saatlerce... Ve çiçekler. Hayat korkaklar için bir oyun değil" ifadeleri yer alıyor.

Şarkıdaki "çiçek" sözlerinin, savaşta hayatını kaybedenlere yapılmış bir gönderme olduğu belirtiliyor.

Ancak dünya çapında İsrail’i Gazze’de büyük bir yıkıma neden olan saldırıları nedeniyle yarışmaya dahil edilmemesi için çağrılarda bulunulmuştu.

İzlanda, Finlandiya, Norveç, Danimarka ve İsveç'te benzer itirazlar dile getirildi. Bu ülkelerde sanatçılar, bunun gerekçesi olarak Rusya'nın iki yıl önce başlayan Ukrayna işgali sonrası diskalifiye edilmesini gösterdi.

Eurovision organizatörleri, Ukrayna ve Gazze'deki durumların farklı olduğunu söyleyerek İsrail'in yarışmadan çıkarılması çağrılarına direndi.

Oylama nasıl yapılıyor?

Yarı finaller, halk oylamasıyla yapılıyor.

Finale kalan ülkeler ise jüri ve halk oylamasıyla oylanıyor.

Her ülke tarafından 10 şarkının her birine puan veriliyor. Ancak ülkeler kendi ülkelerinin şarkısına oy veremiyorlar.

Halk oylamasında en yüksek puan 12, ikinci en yüksek puan 10, üçüncü en yüksek puan da sekiz. Daha sonra sonra yediden başlayarak bire kadar puanlama yapılıyor.

Her katılımcı ülke yayıncısı EBU'ya giriş ücreti ödüyor.

Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere en çok ödeme yapan ülkeler. Ancak BBC katkısını kamuoyuna açıklamıyor.

Liverpool'da 2023 etkinliğini düzenlemenin BBC'ye 8 milyon ila 17 milyon sterline mal olduğu düşünülüyor.

Birleşik Krallık hükümeti 10 milyon sterlin, Liverpool'daki yerel yetkililer ise 4 milyon sterlin verdi.

Hangi şarkıcılar ve şarkılar yarışıyor?

Yarı finalde yarışan ülkeler, şarkıcılar ve şarkılar şöyle:

Arnavutluk: BESA - TITAN

Ermenistan: LADANIVA - Jako

Avustralya: Electric Fields - One Milkali (One Blood)

Avusturya: Kaleen - We Will Rave

Azerbaycan: FAHREE feat. Ilkin Dovlatov - Özünlə Apar

Belçika: Mustii - Before the Party's Over

Hırvatistan: Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim

GKRY: Silia Kapsis - Liar

Çekya: Aiko - Pedestal

Danimarka: SABA - SAND

Estonya: 5MIINUST x Puuluup - (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

Finlandiya: Windows95man - No Rules!

Fransa: Slimane - Mon amour

Gürcistan: Nutsa Buzaladze - Firefighter

Almanya: ISAAK - Always On The Run

Yunanistan: Marina Satti - ZARI

İzlanda: Hera Björk - Scared of Heights

İrlanda: Bambie Thug - Doomsday Blue

İsrail: Eden Golan - Hurricane

İtalya: Angelina Mango - La noia

Letonya: Dons - Hollow

Litvanya: Silvester Belt - Luktelk

Lüksemburg: TALI - Fighter

Malta: Sarah Bonnici – Loop

Moldova: Natalia Barbu - In The Middle

Hollanda: Joost Klein - Europapa

Norveç: Gåte - Ulveham

Polonya: LUNA - The Tower

Portekiz: iolanda - Grito

San Marino: MEGARA - 11:11

Sırbistan: TEYA DORA - RAMONDA

Slovenya: Raiven - Veronika

İspanya: Nebulossa - ZORRA

İsveç: Marcus & Martinus - Unforgettable

İsviçre: Nemo - The Code

Ukrayna: alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria

Birleşik Krallık: Olly Alexander - Dizzy