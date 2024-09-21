Evden çalışmanın sonu geliyor mu? CEO'ların yüzde 80'i 'ofisi' işaret etti

Amazon CEO’su Andy Jassy’nin şirketin kurumsal çalışanlarını ofise geri çağırma kararının ardından, Covid-19 salgınıyla iş dünyasına yer eden uzaktan çalışma düzeni tartışma konusu oldu.

Jassy’nin duyurusu, özellikle teknoloji sektöründe hibrit çalışma düzenini benimsemiş olan şirketler arasında büyük bir şaşkınlık yarattı. Amazon pandemi sonrası hibrit çalışmayı benimsemişti.

CNBC-e'nin haberine göre uzaktan çalışma modeline alışan ve bu modelin sağladığı esnekliği tercih eden çalışanlar, ofise dönüş zorunluluğunun motivasyonlarını olumsuz etkileyebileceğini düşünüyor. Amazon gibi büyük bir teknoloji devinin bu adımı, diğer şirketlerin de benzer kararlar almasına yol açabilir.

Araştırma şirketi KPMG'nin anketine göre ABD’li CEO’ların neredeyse yüzde 80’i gelecek üç yıl içinde kurumsal çalışanların tamamen ofislere dönmesini bekliyor. Bu oran, uzaktan çalışma modelinin gelecekte de sürdürülebilir olup olmayacağı konusunda iş dünyasında ciddi bir belirsizlik olduğunu gösteriyor