Everest Dağı’nda tarihi gün: 274 dağcı zirveye ulaştı

Nepal'de dünyanın deniz seviyesine göre en yüksek dağı olan Everest'e bir günde 274 dağcının tırmanmasıyla yeni bir rekor kırıldı.

Nepal Sefer Operatörleri Birliği'nden Rishi Ram Bhandari yaptığı açıklamada, 8 bin 849 metre yüksekliğindeki Everest Dağı'na bir günde 274 dağcının tırmandığını ifade etti. Bhandari, "Bu, şimdiye kadar bir günde zirveye ulaşan en yüksek dağcı sayısı" ifadesini kullandı.

Bhandari, zirveye ulaşan bazı dağcıların henüz ana kampa durumlarını bildirmemiş olabileceği için sayının artabileceğini vurguladı. Bhandari, son rekorun 22 Mayıs 2019'da 223 tırmanışla kaydedildiğini aktardı.

Bu hafta başında deneyimli Nepalli dağcı Kami Rita Sherpa, zirveye 32. kez tırmanarak kendi rekorunu kırmış, "Everest'in zirvesine en çok çıkan kişi" olarak unvanını korumuştu.

Dünyanın en yüksek dağı olan Everest, Nepal ile Çin'in Tibet bölgesi arasındaki sınırda yer alıyor ve her iki taraftan da dağa tırmanılabiliyor. 22 Mayıs 2019'da Nepal tarafından 223, Çin tarafından ise 113 dağcı zirveye çıkmıştı. Çinli yetkililer, bu yıl ise rotayı kapattı.

Nepal tarafından Everest'e çıkmak isteyen dağcıların 15 bin dolarlık tırmanış ücretini ödemesi gerekiyor.