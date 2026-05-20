İran'da enerji alarmı: Pezeşkiyan'dan tasarruf çağrısı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaş sürecinde İran'ın enerji altyapısında oluşan hasar nedeniyle benzin ve enerji tedarikinde bazı kısıtlamalar yaşandığını belirterek halka tasarruf çağrısında bulundu.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Pezeşkiyan, Petrol Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelerek enerji sektöründeki son duruma ilişkin bilgi aldı.

Petrol Bakanlığı'ndan savaş sürecine ilişkin rapor

Toplantıda Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, 40 gün süren savaş boyunca petrol sektörünün durumu, enerji tesislerinin çalışma koşulları, üretim ve yakıt tedarikinin sürdürülebilmesi için yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı bir sunum yaptı.

Paknejad'ın ayrıca saldırılarda zarar gören tesislerin önemli bölümünün yeniden üretim sürecine dahil edilmesine ilişkin yürütülen çalışmalara dair bilgi verdiği belirtildi.

"Halk desteğine ihtiyaç duyuluyor"

Pezeşkiyan, mevcut koşulların kamuoyuna açık şekilde anlatılması gerektiğini ifade ederek, "İnsanlar, ülkenin benzin ve bazı enerji kaynaklarının tedarikinde kısıtlamalarla karşı karşıya olduğunu ve bu koşulların başarıyla aşılması için halk desteğine ve tüketim alışkanlıklarının reformuna ihtiyaç duyulduğunu bilmelidir" dedi.

"Gereksiz tüketim israfa örnek"

Savaş sırasında ülkenin enerji altyapısının da zarar gördüğünü belirten Pezeşkiyan, bireysel araç kullanımına ilişkin de dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Pezeşkiyan, "Ülkenin dış baskılarla ve enerji altyapısının bir bölümünün hasar görmesiyle karşı karşıya olduğu bir durumda, tek kişilik araçların gereksiz tüketiminin ve yaygın kullanımının devam etmesi, ulusal kaynakların kötü yönetimi ve israfına bir örnektir ve bu konuda herkes sorumluluk hissetmelidir" ifadelerini kullandı.

Toplu taşıma ve tasarruf vurgusu

Toplu taşıma kullanımının artırılması gerektiğini söyleyen Pezeşkiyan, gereksiz yakıt tüketiminin azaltılmasının ekonomik açıdan da önem taşıdığını belirtti.

Pezeşkiyan, "Gereksiz ihtiyaçlar için benzin ithal etmek yerine yakıt tüketimini azaltmalıyız. Bu sayede tasarruflardan elde edilen kaynaklar insanların geçim kaynaklarına, destek sisteminin güçlendirilmesine ve düşük gelirli gruplara harcanabilir" değerlendirmesinde bulundu.