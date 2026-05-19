Trump'tan dikkat çeken iran açıklaması: Saldırıya bir saat kalmıştı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Devlet Balo Salonu inşaatını gezerek burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. ABD’nin İran’ı "fena bir şekilde" yenip masaya getirdiğini savunan Trump, "İran ile müzakere ediyoruz, anlaşma yapmak için yalvarıyorlar" ifadelerini kullandı. ABD’nin savaşmak zorunda kalmamasını umduğunu ifade eden Trump, "Onlara bir kez daha sert bir darbe indirmemiz gerekebilir, henüz emin değilim, yakında öğreneceğiz" dedi.

"Küba’da rejimi değiştirip değiştirmemek konusunda emin değilim"

Küba ile diplomatik bir anlaşma ihtimaline ilişkin bir soruya Trump, "Sanırım evet" cevabını verdi. Trump, "Küba bizi çağırıyor, yardıma ihtiyaçları var. Küba başarısız olmuş bir ülke. İhtiyaç duydukları yardımı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Kübalı Amerikalıları sevdiğini ifade eden Trump, "Küba’da aileleri var. Çok ama çok kötü muamele gördüler ve biz bunu düzelteceğiz. Bunu durdurmak bizim için zor olmayacak. Rejimi değiştirip değiştirmemek konusunda emin değilim. Bunu yapabilirim de. Ama rejim gerçekten çok sertti. Çok insan öldürdüler. Ülke gerçekten yardıma muhtaç durumda. Hiçbir şeyleri yok. Elektrikleri yok, yemek yiyemiyorlar" dedi.

"İran’ı müzakere eder hale getirdik"

ABD’nin başta Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve ayrıca Kuveyt, Bahreyn ve diğerleriyle birlikte İran ile müzakere ettiklerini ifade eden Trump, "Son iki gün içinde beni aradılar ve büyük ilerleme kaydettiklerini söylediler. İran’ı müzakere eder hale getirdik. Hepimiz bir takım gibi birlikte çalışıyoruz. Birlikte müzakere ediyoruz. Tabii İsrail de büyük bir ortak oldu" ifadelerini kullandı.



Trump, "Dün bana telefon edip, ‘Efendim, biraz bekleyebilir misiniz?’ dediler. ‘Bir anlaşmaya yakın olduğumuzu düşünüyoruz’ dediler. Tamam dedim ama bunu daha önce duydum. Bu insanlar fikir değiştiriyor" dedi.



İran’daki uranyuma ulaşmanın önemli olduğunu da ifade eden Trump, "Bu belki de psikolojik açıdan her şeyden daha önemli" dedi.

"Bir saat kalmıştı"

ABD Başkanı Donald Trump, "İran'a saldırmaya ne kadar yaklaştınız?" sorusuna, "Bir saat kalmıştı. Her şey hazırdı. Kararımı vermiştim. Sonra aradılar, kararımı verdiğimi duyduklarında bana, ‘Efendim, bize birkaç gün daha süre verebilir misiniz?’ dediler" cevabını verdi.

İran’a saldırının yakın olduğu sinyali

Trump, İran’a saldırı için son tarih konusunda, "Belki iki üç gün daha, muhtemelen cuma ya da cumartesi. Belki de gelecek haftanın başı. Çünkü onların nükleer silah sahibi olmasına izin veremeyiz. Nükleer silahları olsaydı, önce İsrail’i vururlardı. Sonra, Suudi Arabistan’a, Kuveyt’e, BAE’ye saldırırlardı. Katar’a saldırırlardı. Tüm Orta Doğu’ya saldırırlardı" dedi.

"Ben görevdeyken dünyanın havaya uçmasına izin vermeyeceğim"

İran’a saldırının ABD halkı arasında destek bulmadığı ve "popüler" olmadığı konusunda Trump, "Bence son derece popüler" ifadelerini kullandı. İnsanların İran’ın nükleer silah sahibi olması tehdidini anladığını savunan Trump, "Ben görevdeyken, dünyanın havaya uçmasına izin vermeyeceğim" dedi.

"İran’ın misilleme kapasitesi düşük"

Bölgesel ortaklarla yapılan görüşmelerde İran’ın misilleme yapmasına ilişkin bir endişe olup olmadığı sorusuna Trump, "İran’ın misilleme kapasitesi düşük. Füzelerinin yüzde 82’si yok oldu. Şu anda bunu yeniden üretme kapasitelerinin çok az olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü biliyorsunuz, tüm üretim alanlarını vurduk. İnsansız hava araçları konusunda da durum aynı. Büyük ölçüde yok edildi. Ama hala biraz kapasiteleri var. Fazla değil ama biraz var" dedi.

"Başkan Xi, bana İran’a hiçbir silah göndermeyeceğini söyledi"

Trump, "Başkan Xi, bana İran’a hiçbir silah göndermeyeceğini söyledi. Bu güzel bir söz. Bu söze inanıyorum ve bunu takdir ediyorum. Çin’de harika zaman geçirdik. Kendisiyle daha önce de çok iyi anlaşıyorduk ama Başkan Xi ile birlikte harika zaman geçirdik" dedi.

Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in de Hürmüz Boğazı’nın açık kalmasını istediğini söyledi. Trump, "Benim gibi o da açık kalmasını istiyor. Açık kalmasını istiyorum ve açık tutacağız. İran, boğazları 47 yıldır askeri silah olarak kullandı. Hatta daha da uzun süredir. Boğazlar onların değil. Orası uluslararası su yolu. Bunu yapmak onlara düşmez" dedi.

"Ayrılmıyoruz. Bunu doğru şekilde yapacağız"

Trump, "Bugün İran’dan ayrılsak, yeniden toparlanmaları 25 yıl sürerdi ama ayrılmıyoruz. Bunu doğru şekilde yapacağız" ifadelerini kullandı.