Asya borsaları tahvil faizlerindeki yükselişin etkisi ile sürüyor

Asya pay piyasaları, küresel tahvil faizlerindeki yükseliş ve Nvidia (NVDA) hisselerine yönelik bilanço beklentilerinin etkisiyle üst üste dördüncü işlem gününde de değer kaybı yaşıyor. ABD Merkez Bankası (Fed) politikalarına dair faiz artırımı ihtimallerinin güçlenmesi borçlanma maliyetlerini yukarı çekerken, piyasalar teknoloji sektörünün yönünü belirleyecek finansal sonuçlara odaklanıyor.

Tahvil faizleri 2007 yılından bu yana en yüksek seviyesini test ediyor

ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 4,687 seviyesine ulaşarak son 16 ayın zirvesini görürken, 30 yıllık tahvil getirileri yüzde 5,198'e çıkarak 2007 yılından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Küresel tahvil piyasalarındaki bu satış baskısı, hisse senedi endeksleri üzerinde doğrudan bir risk oluşturmayı sürdürüyor. Yatırımcıların güvenli liman arayışı döviz piyasasına da yansırken, ABD doları majör para birimleri karşısında altı haftanın zirvesine yakın bir seyir izliyor. Altın fiyatları ise güçlenen doların etkisiyle ons başına 4 bin 463 dolara gerilemiş durumda.

Nvidia (NVDA) hisseleri için bilanço beklentileri fiyatlanıyor

Küresel borsalarda yaşanan genel geri çekilme, analistler tarafından güçlü bir yükseliş trendinin ardından gelen teknik bir düzeltme hareketi olarak değerlendiriliyor. Yatırımcıların ana odak noktasında ise bugün piyasa kapanışının ardından ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıklayacak olan Nvidia (NVDA) hisseleri bulunuyor.

Anket verilerinin medyan tahminlerine göre, şirketin çeyreklik gelirinin yaklaşık yüzde 80 oranında artarak 79 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Teknoloji devinin açıklayacağı verilerin, Nasdaq Bileşik endeksi başta olmak üzere genel piyasa eğilimi üzerinde belirleyici olması öngörülüyor.

Hürmüz Boğazı ve jeopolitik riskler emtia piyasalarını şekillendiriyor

Enerji piyasalarında Brent petrolün varil fiyatı çarşamba günü yüzde 0,2 oranında hafif bir düşüş kaydetmesine rağmen 111 dolar 7 sent seviyesiyle 110 dolar eşiğinin üzerinde fiyatlanıyor. Bölgesel gerilimlerin etkisiyle Hürmüz Boğazı fiilen kapalı kalmaya devam ederken, Trump'ın Tahran ile müzakerelere alan tanımak amacıyla askeri harekatı ertelediğini duyurmasının ardından İran'a yönelik olası yeni müdahale senaryoları belirsizliği artırıyor.

Makroekonomik jeopolitik risklerin izlendiği bu süreçte, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Trump'ın ziyaretinden kısa bir süre sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Pekin'de ağırlamaya hazırlanıyor.

Asya borsalarında endeksler düşüyor

Gelişmelerin ardından MSCI Asya-Pasifik endeksi yüzde 0,7 oranında gerilerken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6 oranında değer kaybıyla işlem görüyor. Güney Kore piyasalarında KOSPI endeksi yüzde 2 oranında düşüş yaşarken, Çin ana karasında CSI 300 endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 0,7 oranında düşüşle aşağı yönlü bir seyir izliyor. Tahvil faizlerindeki yükseliş eğilimi ve teknoloji devlerinin bilançolarına dair beklentiler, küresel pay piyasalarının aylık bazda borsa endeksleri üzerindeki düzeltme baskısının korunacağına işaret ediyor.