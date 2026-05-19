Avrupa borsaları Trump tarafından yapılan İran açıklamasıyla yükseliyor

ABD yönetiminin Tahran'ın barış teklifi sonrasında İran'a yönelik planlanan saldırıyı durdurmasıyla Avrupa borsaları yukarı yönlü bir seyir izliyor. Trump, İran'ın nükleer programını sınırlayan bir anlaşmaya varılma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. Petrol fiyatları varil başına yüz doların üzerinde kalmaya devam etse de dünkü kapanışına göre yüzde iki düşüş yaşayarak işlem görüyor. Tahvil piyasaları ise son seanslardaki satış baskısının ardından yatay seyrediyor.

Avrupa borsaları savaş öncesi seviyelerin altında kalıyor

Avrupa hisse senetlerini temsil eden STOXX 600 endeksi yüzde 0,2 artışla 611 puan seviyesine ulaştı. Endeks genel yükselişe rağmen savaş öncesi dönemin altında seyrediyor. Avrupa borsaları petrol ithalatına bağımlılık nedeniyle küresel piyasaların gerisinde kalmıştı. ABD ve küresel piyasalar ise yapay zeka odaklı beklentilerle toparlanmıştı.

Yapay zeka işlemleri ve teknoloji rallisi, çarşamba günü dünyanın en değerli şirketi Nvidia tarafından açıklanacak çeyreklik finansal sonuçlar ile test ediliyor. Erken işlemlerde Standard Chartered hisseleri yüzde 0,8 oranında değer kaybetti. Kredi kuruluşu, yapay zeka adaptasyonunu artırırken önümüzdeki dört yıl içinde yedi binin üzerinde istihdam kesintisi yapmayı planladığını açıkladı.

Fransız çelik boru üreticisi Vallourec hisseleri, ArcelorMittal şirketinin yüzde on oranındaki payını iskontolu satmasının ardından yüzde 10,3 oranında geriledi. Avrupa borsaları genelindeki bu hisse bazlı hareketlilik ve jeopolitik risklerdeki kısmi azalış, aylık bazda endekslerin genel trendini yukarı yönlü destekliyor.