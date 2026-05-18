Hisse sattı, Bitcoin topladı: Strategy'den 2 milyar dolarlık dev alım

Kripto para piyasalarında kurumsal şirketlerin Bitcoin yatırımları hız kesmeden devam ederken, Strategy Inc. geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği hisse satışlarıyla dikkat çekti.

Şirketin planlı hisse satışları yoluyla 2,03 milyar dolar kaynak oluşturduğu ve bu fonun tamamını yeni Bitcoin alımlarında kullandığı açıklandı.

Şirket, 11-17 Mayıs tarihleri arasında toplam 24 bin 869 adet Bitcoin satın aldı.

ATM hisse satış programları kullanıldı

Strategy'nin söz konusu alımları finanse etmek amacıyla "at-the-market" (ATM) olarak bilinen hisse satış programlarını devreye aldığı belirtildi.

Açıklamaya göre STRC programı kapsamında 19,95 milyon adet hisse satışı gerçekleştiren şirket, yaklaşık 1,95 milyar dolar net gelir elde etti. MSTR programı üzerinden yapılan 430 bin 344 adetlik ek hisse satışından ise 83,7 milyon dolar kaynak sağlandı.

Şirketin hisse satışlarından elde ettiği toplam 2,01 milyar dolarlık fonu doğrudan Bitcoin alımlarında kullandığı ifade edildi. Son alımların ortalama maliyetinin ise Bitcoin başına 80 bin 985 dolar olduğu bildirildi.

Bitcoin rezervi 843 bin adedi geçti

Son alımlarla birlikte şirketin toplam Bitcoin varlığının 17 Mayıs itibarıyla 843 bin 738 adede yükseldiği açıklandı.

Strategy'nin bugüne kadar Bitcoin yatırımları için toplam 63,87 milyar dolar harcadığı belirtilirken, şirketin ortalama Bitcoin alım maliyetinin 75 bin 700 dolar seviyesinde bulunduğu aktarıldı.