J.P. Morgan 2026 yılı ons altın fiyat tahminini düşürdü

ABD merkezli yatırım bankası J.P. Morgan, yatırımcı ilgisinin azalmasını gerekçe göstererek 2026 yılı ortalama ons altın fiyat tahmini beklentisini 5 bin 708 dolardan 5 bin 243 dolara indirdi. Banka analistleri pazar günü yayımladıkları raporda, kısa vadeli talebin zayıflaması nedeniyle bu revizyonun yapıldığını açıkladı. COMEX altın vadeli işlem sözleşmelerindeki toplam açık pozisyon ve hacimlerin düşük seyretmeye devam ettiği, borsada işlem gören fon (ETF) girişlerinin ise zayıf kaldığı bildirildi.

Orta vadeli ons altın fiyat beklentiler korunuyor

J.P. Morgan, kısa vadeli aşağı yönlü revizyona rağmen altın piyasasına yönelik orta vadeli olumlu duruşunu sürdürdü. Banka, 2026 yılının ikinci yarısında talebin yeniden canlanmasıyla ons fiyatının 6 bin dolara doğru yükseleceğini öngördü. Analistler, mevcut enerji ve enflasyon belirsizliklerinin ortadan kalkmasının ardından kurumsal yatırımcılar ile merkez bankalarının altın talebinin yılın ikinci yarısında yeniden yoğunlaşacağını belirtti.

Şubat ayı sonunda başlayan ABD-İran geriliminden bu yana spot altın fiyatları yaklaşık yüzde 14 oranında değer kaybetti. Yükselen petrol fiyatlarının enflasyonist endişeleri artırması, ABD Merkez Bankası (FED) tarafından uygulanacak faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalacağı beklentisini güçlendirdi.

Küresel tahvil piyasalarındaki satış dalgasının derinleşmesiyle altın fiyatları gün içinde 30 Mart tarihinden bu yana en lowest seviyesine gerilemişti. ANZ da cuma günü yayımladığı raporda, artan tahvil faizleri ve güçlü dolar endeksi nedeniyle yıl sonu altın hedefini 5 bin 600 dolara çektiğini duyurdu.

Kurumların güncel ons altın fiyat tahmini verileri



Uluslararası finans kuruluşlarının sunduğu ons altın fiyat tahmini verileri piyasadaki beklenti farklılıklarını ortaya koydu. Wells Fargo Yatırım Enstitüsü 2026 sonu için 6 bin 100 ila 6 bin 300 dolar arasında bir seviye beklerken, UBS ise 2026 yılının mart, haziran ve eylül dönemleri için hedefini 6 bin 200 dolara yükseltti.

Deutsche Bank 2026 yılı için 5 bin 500 dolar ortalama tahmin paylaşırken, Societe Generale yıl sonunda 6 bin dolar seviyesinin görüleceğini öngördü. Macquarie Group 4 bin 323 dolar, Morgan Stanley 4 bin 600 dolar ve HSBC ise 4 bin 587 dolar ile daha temkinli tahminlerde bulundu.

Küresel yatırım bankalarının yaptığı bu revizyonlar, jeopolitik riskler ve makroekonomik verilerin ons altın fiyat tahmini üzerinde kısa vadeli baskı oluştursa da orta ve uzun vadeli yükseliş trendinin genel hatlarıyla korunmaya devam ettiğini gösteriyor.