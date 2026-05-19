Petrol fiyatları İran operasyonunun askıya alınmasıyla düştü

Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri liderlerinin çağrısının ardından Trump, İran'a yönelik salı günü yapılması planlanan askeri saldırıyı ertelediğini duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte küresel piyasalarda petrol fiyatları düşüş kaydetti.

Pazartesi günü yüzde 2,6 değer kazanan Brent petrolün varil fiyatı bugün 110 doların altına inerken, temmuz vadeli Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı da 103 doların altını gördü. Trump, sosyal medya paylaşımında bölge ülkelerinin ciddi müzakerelerin sürdüğünü belirterek saldırının ertelenmesini talep ettiklerini ifade etti.

Hürmüz Boğazı ve arz endişeleri petrol fiyatları üzerinde etkili oluyor

Müzakerelere ilişkin belirsizlikler ve Hürmüz Boğazı'nın neredeyse tamamen kapatılması ihtimali, Basra Körfezi enerji arzının uzun süre kesintiye uğrayacağı endişesini beraberinde getirmişti. Bu durum, petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden olmuştu. Trump, daha önce de İran'a yönelik askeri müdahale tehditlerinde bulunmuş ancak bunları uygulamaya koymamıştı. Tahran yönetimi ise yenilenen görüşmelere dair henüz resmi bir doğrulama yapmadı.

Muriel Siebert şirketinin yatırım direktörü Mark Malek, planlanan saldırının iptal edilmesini olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi. Malek, planlardaki bu değişimin müzakerelerin ne kadar değişken bir yapıda olduğunu gösterdiğini belirtti. Trump ise Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, İran ile büyük görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve nihai bir anlaşmaya varılamaması durumunda saldırıya hazır olduklarını ancak bir mühlet belirlemediklerini bildirdi.

ABD deniz ablukası nedeniyle İran'ın Hark Adası petrol terminali en az 10 gündür atıl durumda bulunuyordu. Savaşın ilk haftalarında diğer ülkelerin gemilerini engelledikten sonra boğazın baskın ham petrol ihracatçısı konumuna gelen İran için bu durum bir tersine dönüş anlamına geliyordu.

Yaptırım muafiyetleri petrol fiyatları ve arz dengesini etkiliyor

Söz konusu abluka, Tahran'ın petrol gelirlerini keserek piyasadan milyonlarca varil ham petrolün çekilmesine yol açmıştı. İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansı, Washington'ın geçici bir petrol yaptırımı muafiyeti önerdiğini öne sürünce fiyatlar kazançlarının bir kısmını geri verdi. Kimliği açıklanmayan bir ABD yetkilisi ise konunun hassasiyeti nedeniyle ismini vermeyerek bu iddiayı yalanladı.

Bu sırada ABD, önceki muafiyet süresinin dolmasından günler sonra, tankerlere yüklenmiş olan Rus ham petrolü ve petrol ürünlerinin satışına izin veren yeni bir muafiyet yayınladı. Küresel jeopolitik riskler ve arz kısıtlamaları, petrol fiyatları üzerinde kısa vadeli dalgalanmalar yaratsa da stratejik muafiyetler ve diplomatik adımlar yıllık bazda piyasada dengeleyici bir rol oynuyor.