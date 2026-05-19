Trump Muhteşem 7'li hisselerinde 50 milyon dolarlık işlem gerçekleştirdi

Trump, 2026 yılının ilk çeyreğinde Muhteşem 7'li hisselerinde toplam 94 adet alım satım işlemi yürüttü. Yeni yayımlanan etik bildirim raporuna göre bu işlemlerin toplam finansal hacmi 50 milyon dolar ile 70 milyon dolar arasında gerçekleşti. Yapılan portföy analizinde alım ve satım dengelerinin varlık bazında değişiklik gösterdiği tespit edildi.

Rapora göre teknoloji firmalarından Apple ve Alphabet hisselerinde net alım pozisyonu izlendi. Apple hisselerinde sekiz alım işlemine karşılık sadece bir satış işlemi yapılmıştı. Bu işlemler sonucunda net alım miktarının 2 milyon dolar ile 7 milyon 200 bin dolar arasında olduğu kaydedildi. Alphabet tarafında ise dönem içinde yalnızca alım işlemi yürütülmüştü. Bu işlemlerin toplam değeri de 1 milyon 500 bin dolar ile 3 milyon 100 bin dolar arasında kayıtlara geçti.

Tesla hisselerinde net satış

Portföy incelemesinde Tesla hisseleri, ilk çeyrekte net satışı gerçekleştirilen tek varlık oldu. Dönem boyunca 30 bin dolar ile 330 bin dolar aralığında Tesla varlığı elden çıkarılmıştı. Nvidia, Meta Platforms, Microsoft ve Amazon hisselerinde ise düzineden fazla işlem gerçekleştirilmişti. Bildirim formundaki geniş aralıklar nedeniyle bu dört şirketteki net değişim yönü tam olarak hesaplanamadı.

Muhteşem 7'li hisselerinde alımlar

Trump Organization tarafından yapılan açıklamada işlemlerin üçüncü taraf finansal kuruluşlarca yönetildiği belirtildi. Açıklamada aile üyelerinin yatırım kararlarına dahil olmadığı ifade edildi. Buna karşın Muhteşem 7'li hisseleri işlemlerinden 27 adedi raporda talep edilmeyen işlem olarak sınıflandırıldı. Bu işlemler arasında her biri 1 milyon doları aşan üç farklı alım emri yer almaktaydı. Özellikle 10 Şubat tarihinde 1 milyon dolarlık Nvidia alımı yapılırken, aynı gün Microsoft ve Amazon hisselerinde toplamda 10 milyon dolar ile 50 milyon dolar arasında satış icra edilmişti. Küresel piyasalardaki bu büyük ölçekli kurumsal ve bireysel varlık değişimleri, teknoloji hisselerinin yıllık bazdaki likidite akışlarını ve genel endeks trendlerini doğrudan etkilemeye devam ediyor.