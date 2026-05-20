Altın küresel faiz baskısıyla 4460 doların altına geriledi gram altın düşüşü takip ediyor

Altın fiyatları, küresel merkez bankalarının şahin para politikalarını sürdüreceğine dair beklentilerin güçlenmesiyle uluslararası ve yerel piyasalarda değer kaybetti. Ons altın 4 bin 463 dolara çekilirken, gram altın da ons fiyatındaki zayıflamanın etkisiyle 6 bin 551 liraya geriledi.

ABD tahvil getirilerindeki yükseliş ve güçlenen dolar endeksi, kıymetli madenler üzerindeki satış baskısını artıran ana makroekonomik dinamikler oldu.

Tahvil getirilerindeki ivmelenme ons altını baskılıyor

Amerika Birleşik Devletleri 30 yıllık Hazine tahvil getirileri salı günü yedi baz puanlık artışla yüzde 5,20 seviyesine ulaşarak 2007 küresel finans krizi öncesindeki seviyelerini test etmişti. Eş zamanlı olarak 10 yıllık Hazine tahvil getirileri de 10 baz puan tırmanarak 2025 başından bu yana en yüksek seviye olan yüzde 4,69'u gördükten sonra yüzde 4,66 civarında dengelendi.

Marex analisti Edward Meir, dünya genelinde reel faizlerde görülen çoklu ülke kaynaklı yükselişin ve güçlenen doların altın piyasası üzerinde negatif bir etki yarattığını belirtti.

Jeopolitik riskler enflasyon fiyatlamalarına yansıyor

Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik diplomatik çabalarda somut bir ilerleme kaydedilememesi, küresel tedarik zincirlerindeki aksamaları tetikleyerek enflasyon endişelerini canlı tutuyor.

Bloomberg verilerine göre Trump, savaşın sona erdirilmesi amacıyla yürütülen müzakerelerin bir parçası olarak İran'a yönelik operasyonlara yeniden başlayabileceğini duyurdu. Bu jeopolitik belirsizlikler, yüksek faiz ortamında enflasyonist baskıları besleyerek merkez bankalarının sıkılaşma adımlarını sürdürme ihtimalini artırıyor.

Gram altın iç piyasada 6 bin 551 liraya geriledi

Küresel piyasalardaki negatif seyir, yurt içi fiyatlamalarına da yansıdı. Has altın (GLDHASCI) piyasa verilerine göre gram altın, günlük bazda yüzde 0,51 oranında düşüşle 33,44 lira değer kaybederek 6 bin 551 liradan işlem görüyor.

Gün içinde en yüksek 6 bin 624 lirayı gören gram altın, küresel ons tarafındaki satış baskısıyla 6 bin 543 liraya kadar geri çekildi. Kısa vadeli kayıplara rağmen gram altın, piyasa verilerine göre yıllık bazda sağladığı yüzde 57,51 oranındaki getiri ile uzun vadeli yukarı yönlü ana eğilimini koruyor.

Küresel piyasalarda sıkılaşan para politikaları, Amerika Birleşik Devletleri tahvil faizlerindeki yükseliş ve jeopolitik tansiyonun birleşimi, hem ons hem de gram altının kısa vadede makroekonomik riskler ile yüksek faiz kıskacında yön bulmakta zorlanacağını gösteriyor. Enstrümanların genel fiyat trendleri, uluslararası faiz kararlarının ve bölgesel tansiyonun ilerleyen günlerdeki seyrine göre şekillenecektir.