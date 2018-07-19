F35’lerin fiyatı yüzde 6 ucuzladı

19 Temmuz 2018

ABD’nin Lockheed Martin ile yaklaşık 13 milyar dolar karşılığında F-35 jet uçağı satın almak için yaptığı ön anlaşma ile 2020 itibariyle uçak başına maliyeti 80 milyon dolar düşürecek çok yıllı bir anlaşmanın kapısını aralandı. 141 adet F-35 için yapılan anlaşma, hayalet savaş jetinin en yaygın modeli olan F-35A'nin fiyatını Şubat 2017'deki anlaşmaya göre yaklaşık yüzde 6 düşürerek 94,3 milyon dolardan 89 milyon dolara geri çekti.

ABD Savunma Bakanlığı ile yapılan anlaşma, 2018-2020 mali yılları içinde üç etapta gerçekleşmesi beklenen çok yıllı anlaşma çerçevesinde devam eden müzakerelerin önündeki önemli bir engeli kaldıracak. Pentagon satın alma başkanı Ellen Lord, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Pentagon ve Lockheed Martin’in ilerleme kaydettiği ve müzakerelerin son aşamasında olduklarını ifade etti. Lord, tarafların ABD ve müttefiklerini gereken şekilde donatırken ABD’li vergi mükelleflerine de büyük değer verdiğini gösteren bir mutabakata vardıklarını ekledi.

İlk F-35'ler için tören yapıldı

Kaynak: İHA